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Защитник Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом». Игрок с заирскими корнями не был задрафтован

Соглашение с 21-летним игроком (193 см, 92 кг) рассчитано на 3 года.  Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году.

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