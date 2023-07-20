Защитник Биакабутука подписал контракт новичка с «Сент-Луисом». Игрок с заирскими корнями не был задрафтован

Соглашение с 21-летним игроком (193 см, 92 кг) рассчитано на 3 года. Биакабутука родился в Канаде, куда семья его отца переехала из Заира (ныне ДР Конго) в 1978 году.
Популярные статьи
- «И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Фанаты «Зенита» устроили акцию в память о погибших в результате боевых действий болельщиках команды на Суперкубке
- МВД просит перенести игру «Зенит» – «Ахмат» из-за саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада
- Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла стала мамой
Свежие комментарии