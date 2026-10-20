Судан: По состоянию на послеобеденные часы у жителей штатов Белый Нил и Северный Кордофан, в том числе в Тендельти, Умм-Равабе, Аль-Рахде и Аль-Обейде, наблюдались отключения электроэнергии после того, как ранее в тот же день беспилотник Сил быстрой поддержки (RSF) нанес удар по главной электростанции Тендельти в штате Белый Нил.
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