Судан: По состоянию на послеобеденные часы у жителей штатов Белый Нил и Северный Кордофан, в том числе в Тендельти, Умм-Равабе, Аль-Рахде и Аль-Обейде, наблюдались отключения электроэнергии после того, как ранее в тот же день беспилотник Сил быстрой поддержки (RSF) нанес удар по главной электростанции Тендельти в штате Белый Нил.