Samsung Galaxy A52, Galaxy A23, Galaxy M13 5G получили Android 14 и One UI 6.0, а для Galaxy S22 вышел январский патч, закрывающий около 80 уязвимостей

На этой неделе немалое количество смартфонов Samsung получило новейшую ОС Android 14. Мы уже рассказывали о Galaxy A72, но самая свежая ОС вышла не только для него: Android 14 получили также Galaxy A52, Galaxy A23, Galaxy M13 5G.
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