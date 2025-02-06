В Госдуме пока не видят признаков для разблокировки соцсети Х

Признаков сближения социальной сети X (ранее Twitter, Твиттер), владельцем которой с 2022 года является американский миллиардер Илон Маск, с российским правовым пространством пока не наблюдается, говорить о ее разблокировке преждевременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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