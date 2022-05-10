РЕН ТВ

194 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Пиндосов в плен не брать, приехали на русской крови деньги зарабатывать, суки.Семь американских...
  • Елена Мамонова
    Украина давно потеряла и лицо и совестьЗахарова заявила,...
  • сергей
    Дурачье, кто их будет спрашивать?Швеция планирует ...

Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

REUTERS/Benoit Tessier Цена биткоина обрушилась более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов.На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск стоил 29 972 долларов, что стало минимумом с 21 июля 2021 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх