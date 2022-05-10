Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов

REUTERS/Benoit Tessier Цена биткоина обрушилась более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов.На одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск стоил 29 972 долларов, что стало минимумом с 21 июля 2021 года.