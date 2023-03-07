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Эксперты рассказали о способах мошенничества с жильем

Эксперты рассказали о способах мошенничества с жильем

Поддельные QR-коды, фейковые объявления на сервисах поиска жилья, сайты нотариальных контор, о которых не знают даже сами нотариусы, — эти и многие другие инструменты из онлайн-среды в последнее время мошенники стали использовать особенно активно.

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