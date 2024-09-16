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Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

«Гипнотическое вздрагивание» или «ночное вздрагивание» — достаточно распространенное явление, которое испытывают многие люди при отходе ко сну, рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

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