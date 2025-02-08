Магнитные всплески в феврале пугают россиян: как пережить бури 9 февраля 2025 года Юлия СоколоваВнимание к недавним солнечным вспышкам в СМИ растёт, и многие задаются вопросом: «Магнитные бури: как пережить 9 февраля 2025 года?» По мнению российских специалистов, ситуация складывается неоднозначно, но поводов для серьёзной паники нет.