Пассажир выпал за борт парома на Сахалине из-за селфи

Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» на пути из Холмска в порт Ванино упал за борт. Мужчина свалился, когда фотографировал себя на фоне красивого пейзажа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.