«Барселона» договорилась с «Арсеналом» о переходе Жезуса за 10 миллионов евро

«Барселона» переключилась на нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса после того, как переговоры с «Атлетико» по Хулиану Альваресу зашли в тупик, сообщает Mundo Deportivo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым