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Мнение: «Если закон об «адских санкциях» примут, то он не будет действовать», – Вадим Сипров

Мнение: «Если закон об «адских санкциях» примут, то он не будет действовать», – Вадим Сипров

В эфире программы «Мнение» политолог Вадим Сипров прокомментировал заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что приостановит работу над новым законопроектом о так называемых «адских санкциях» против России как минимум до ноябрьских выборов.

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