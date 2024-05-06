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Несекретные материалы

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ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Белгородской области

ВСУ нанесли террористический удар по гражданским автобусам в Белгородской области

Две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль стали целью ВСУ при атаке с помощью дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

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