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Что представляет собой перспективный самолет Aurus от «Газпрома»

Что представляет собой перспективный самолет Aurus от «Газпрома»

Любопытные новости пришли из Татарстана. По данным известного регионального издания «БИЗНЕС Online» госкорпорация «Газпром» может возродить производство регионального авиалайнера Ту-324 под брендом Aurus.

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