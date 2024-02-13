Что представляет собой перспективный самолет Aurus от «Газпрома»

Любопытные новости пришли из Татарстана. По данным известного регионального издания «БИЗНЕС Online» госкорпорация «Газпром» может возродить производство регионального авиалайнера Ту-324 под брендом Aurus.
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