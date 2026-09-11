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В Курской области скончалась пострадавшая 2 сентября при атаке БПЛА

В Курской области скончалась пострадавшая 2 сентября при атаке БПЛА

Женщина, пострадавшая при атаке беспилотника на хутор Звягин Рыльского района Курской области 2 сентября, скончалась в больнице.

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