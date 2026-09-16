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Регионы России

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Аленичев выразил желание вернуться в «Спартак»

Аленичев выразил желание вернуться в «Спартак»

Аленичев отметил, что мысль о возвращении в красно-белый клуб у него есть, и для этого он хотел бы вместе с командой добиться впечатляющих результатов в Первом дивизионе, выйти в РПЛ и затем уверенно выступать на высшем уровне.

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