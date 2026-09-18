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4K, до 200 дюймов, 5000 ISO люмен и 240 Гц при цене около 1000 долларов — проектор Dangbei X9 Max поступил в продажу в Китае

4K, до 200 дюймов, 5000 ISO люмен и 240 Гц при цене около 1000 долларов — проектор Dangbei X9 Max поступил в продажу в Китае

Тройной RGB-лазер, оптический сдвиг объектива и задержка до 1 мс Компания Dangbei выпустила новый домашний проектор X9 Max стоимостью 6999 юаней или около 1000 долларов в Китае.

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