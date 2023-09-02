РИАМО - 2 сен. Обозреватель American Conservative Брэдли Делвин заявил, что желание Вашингтона продолжать конфликт до последнего украинца из-за нежелания показывать Китаю свою слабость приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня.
РИАМО - 2 сен. Обозреватель American Conservative Брэдли Делвин заявил, что желание Вашингтона продолжать конфликт до последнего украинца из-за нежелания показывать Китаю свою слабость приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня.
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