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AC: США из‑за поддержки Киева потерпят поражение и на Украине, и на Тайване

AC: США из‑за поддержки Киева потерпят поражение и на Украине, и на Тайване

РИАМО - 2 сен. Обозреватель American Conservative Брэдли Делвин заявил, что желание Вашингтона продолжать конфликт до последнего украинца из-за нежелания показывать Китаю свою слабость приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня.

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