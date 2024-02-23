Ванилла SU
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Ванилла SU

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Мы собрали топ модных пар обуви для женщин с широкими икрами — в них вы будете чувствовать себя уверенно и стильно.

Мы собрали топ модных пар обуви для женщин с широкими икрами — в них вы будете чувствовать себя уверенно и стильно.

﻿﻿Женщины с широкими икрами часто сталкиваются с проблемой выбора обуви. Модная пара будет вызывать дискомфорт, а остальное будет выглядеть не стильно и уместно.

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