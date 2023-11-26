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Названа стоимость строительства главной хоккейной арены Санкт-Петербурга

Названа стоимость строительства главной хоккейной арены Санкт-Петербурга

Рассказываем, сколько стоит построенная "СКА-Арена".Генеральный директор новейшей «СКА Арены» Дмитрий Сватковский раскрыл информацию о стоимости строительства спортивного комплекса - около 60 миллиардов рублей, согласно оценкам государственной экспертизы.

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