«Ванкувер» сделает скидку болельщикам на матч с «Интер Майами» из-за отсутствия Месси

Клуб МЛС «Ванкувер» был вынужден сделать скидку 50 процентов на еду болельщикам, которые придут на матч с «Интер-Майами», поскольку лидеры соперника Лионель Месси, Серджи Бускетс и Луис Суарес не полетели на выездную встречу чемпионата.