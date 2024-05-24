«Ванкувер» сделает скидку болельщикам на матч с «Интер Майами» из-за отсутствия Месси

Клуб МЛС «Ванкувер» был вынужден сделать скидку 50 процентов на еду болельщикам, которые придут на матч с «Интер-Майами», поскольку лидеры соперника Лионель Месси, Серджи Бускетс и Луис Суарес не полетели на выездную встречу чемпионата.
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