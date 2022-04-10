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Что ж ты, фраер, сдал назад?: На Украине предводитель грузинских нацистов заявил, что не призывал убивать военнопленных

Что ж ты, фраер, сдал назад?: На Украине предводитель грузинских нацистов заявил, что не призывал убивать военнопленных

Западные журналисты разыскали главаря так называемого «Грузинского легиона» (запрещённое экстремистское формирование) Мамуку Мамулашвили, который на днях «засветился» в кадрах с расправой над российскими солдатами, попавшими в засаду под Киевом.

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