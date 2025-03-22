Уиткофф назвал статус Крыма, Донбасса и Новороссии самой большой проблемой в переговорах

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остаётся статус Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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