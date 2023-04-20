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United Rugby Championship. 18-й тур. «Стормерс» сыграют с «Бенеттоном», «Ольстер» против «Эдинбурга», другие матчи

United Rugby Championship 18-й тур 21 апреля Стормерс – Бенеттон – 19.30   Ольстер – Эдинбург – 21.35   22 апреля Лайонс – Дзебре – 14.

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