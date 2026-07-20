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Bentley решила проблему «тишины электромобилей» оркестром: звук V8 заменили живыми барабанами и струнными

Bentley решила проблему «тишины электромобилей» оркестром: звук V8 заменили живыми барабанами и струнными

Для электрического внедорожника Torcal инженеры изучили ритм настоящего двигателя V8 и создали музыкальную систему, которая меняется вместе с действиями водителяBentley создала для своего первого серийного электромобиля Torcal музыкальную композицию, исполненную живыми музыкантами.

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