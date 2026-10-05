NANSI & SIDOROV признались, что им сложно играть друг с другом в мюзикле Басты

Музыканты NANSI & SIDOROV (Анастасия Белявская и Олег Сидоров) рассказали «Газете.Ru», что им непросто играть вместе в мюзикле Басты «Любовь без памяти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
- На здании Росстат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым