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Байден "засветил" шпаргалку с написанными вопросами журналистов

Байден "засветил" шпаргалку с написанными вопросами журналистов

Kenny Holston/Pool via REUTERS Президент США Джо Байден случайно показал публике шпаргалку, на которой были заранее записаны вопросы, которые будут задавать присутствующие журналисты, ответы на них, а также информация о самих сотрудниках СМИ.

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