ВКС РФ атакуют Украину элекромагнитными импульсами – радиоволны мимикрируют под "Кинжал"

Украинский спикер ВС ВСУ Юрий Игнат забил тревогу. По словам официального представителя украинской армии, российская сторона использует «электромагнитный слепок» гиперзвукового «Кинжала» наряду с реальными высокоскоростными ракетами.
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