Трампу бросили спасительный круг

Трамп позвонил Путину, поздравил с днем рождения и попросил.Путин поздравления принял и не отказал, пообещал дать на мировой рынок дизеля.
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Всё в интересах олигархов, главное бизнес. Дайте нам солярки, а то наши танки на "у" простаивают.