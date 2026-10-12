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Несекретные материалы

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Торг неуместен: почему РФ нельзя соглашаться на перемирие с Украиной

Торг неуместен: почему РФ нельзя соглашаться на перемирие с Украиной

Глава киевского режима Владимир Зеленский откровенно торгуется с США. На этот факт обращает внимание военный журналист, Герой России Евгений Поддубный.

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Анатолий Рябенко

Переговоры с Украиной это нонсенс. Это подобно тому если представит что при СССР в годы ВОВ начали бы переговоры с немцами о перемирии будучи у стен Берлина. Разбитая, разрушенная, обессиленная ВСУ будет праздновать ПОБЕДУ. Этого не должно быть. Нам нужно уничтожить украинский ФАШИЗМ. Это цель СВО. По другому никак.