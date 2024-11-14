Второе чтение проекта бюджета в Госдуме

14 ноября Госдума во втором чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Сенаторы ко второму чтению подготовили поправки, направленные на поддержку участников СВО и сельского хозяйства.
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