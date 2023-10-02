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Мировое обозрение

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Зеленский присвоил разведывательному батальону ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

Зеленский присвоил разведывательному батальону ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

Глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

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