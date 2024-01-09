Анушаван Агаджанян назначен министром промышленной политики Крыма

Анушаван Агаджанян занял пост министра промышленной политики Крыма. Фото: Гала Амарандо«Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра промышленной политики Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в указе Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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