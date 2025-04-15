Посол РФ в Британии: «Шпионить за вашими устаревшими атомными подлодками? Не смешите»

Посол РФ в Британии Андрей Келин прокомментировал информацию о том, что в водах Великобритании были найдены датчики, якобы с помощью которых русские пытаются собирать разведданные о четырех британских атомных подлодках «Вэнгард» с ядерным оружием на борту.
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