200 близнецов появились на свет в Алматы с начала года

С начала года в южной столице в 213 семьях родились близнецы, а у двух пар родителей — тройняшки. Как сообщили в пресс-службе «Правительства для граждан‎», по районам города рождаемость распределилась следующим образом: Алатауский район - 42 ребенка-близнеца, Медеуский район - 37 близнецов и 1 тройня, Бостандыкский район - 30 близнецов и 1 тройня, Наурызбайский район - 26 близнецов, Ауэзовский район - 22 близнеца, Жетысуский район - 20 близнецов, Алмалинский и Турксибский районы - по 18 близнецов.