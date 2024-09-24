Россиянам грозит тюрьма за оскорбление чиновников в интернете

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв разработал проект поправок к Уголовному кодексу РФ, который предусматривает более суровое наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.
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