Шойгу поручил организовать доппоставки систем защиты для танков

Глава Минобороны проверил выполнение госзаказа в Омской области. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на танки, задействованные в боевых действиях в зоне СВО, и направить их в ремонтные бригады.