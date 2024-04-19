Шойгу поручил организовать доппоставки систем защиты для танков

Глава Минобороны проверил выполнение госзаказа в Омской области. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на танки, задействованные в боевых действиях в зоне СВО, и направить их в ремонтные бригады.
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