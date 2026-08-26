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Sonendo реструктурирует капитал и запускает программу Flex для выхода на уровень безубыточности

Sonendo реструктурирует капитал и запускает программу Flex для выхода на уровень безубыточности

Американская медицинская технологическая компания Sonendo, Inc., ведущий разработчик инновационной стоматологической системы GentleWave, объявила 26 августа 2026 года о реализации комплекса стратегических инициатив, направленных на достижение положительного операционного денежного потока.

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