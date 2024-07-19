В Киеве приуныли: «Чем Европа будет воевать с РФ? Танки – гнилые, войска не готовы»

Не надо заниматься шапкозакидательством, Россия это много раз проходила и всегда с печальными последствиями.

Daddy Bo

По статьям такого рода создаётся впечатление, что главная цель существования современной Европы - в охотку повоевать. С удовольствием получить по морде... Очень плохо, что антивоенная вакцинация Второй Мировой явно перестала действовать с уходом из активной общественной жизни, тем более - мз жизни вообще - ветеранов и свидетелей военных бед. А у ныне живущих воображения на это явно не хватает. Тем более - когда такая прорва активных агитаторов за пользу необходимости военного битья. Не себя, конечно...