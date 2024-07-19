Если убрать ядерный фактор, то без буфера в виде Украины у НАТО очень мало шансов в противостоянии с Россией.
В Киеве приуныли: «Чем Европа будет воевать с РФ? Танки – гнилые, войска не готовы»
Комментарии
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ВД
Владимир Долгушин
Не надо заниматься шапкозакидательством, Россия это много раз проходила и всегда с печальными последствиями.
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16 час.
Юрий Золотарев
Фашист дико сопротивляется, и кладёт своих НЕДОлюдей (обкуренных в дым!) немеряно! Эту мразь ни убедить, ни "уговорить" невозможно, поскольку дьявольщина не жизнеспособна.
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16 час.
Daddy Bo
По статьям такого рода создаётся впечатление, что главная цель существования современной Европы - в охотку повоевать. С удовольствием получить по морде... Очень плохо, что антивоенная вакцинация Второй Мировой явно перестала действовать с уходом из активной общественной жизни, тем более - мз жизни вообще - ветеранов и свидетелей военных бед. А у ныне живущих воображения на это явно не хватает. Тем более - когда такая прорва активных агитаторов за пользу необходимости военного битья. Не себя, конечно...
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15 час.
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