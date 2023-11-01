В Свердловской области зреет политический конфликт накануне выборов президента

За полгода до президентских выборов в Свердловской области назревает политический конфликт. Дума Пышминского городского округа, вопреки решению губернатора Евгения Куйвашева, не стала отправлять в отставку главу Виктора Соколова, которого судят за коррупцию.
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