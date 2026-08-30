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Жизнь на пределе: что скрывает одиннадцатикилометровая бездна

Есть вещи, которые в университете нам преподносили как непреложную истину. Одна из них звучала примерно так: ниже восьми километров океанской толщи биологическая активность невозможна в принципе.

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