ИЗВЕСТИЯ iz
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ИЗВЕСТИЯ iz

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Свежие комментарии

«Работа в «Известиях» была невероятно увлекательной»

«Работа в «Известиях» была невероятно увлекательной»

Как работали сотрудники «Известий» в старом конструктивистском здании на Пушкинской площади, почему был снесен «Дом Фамусова», в котором бывали Пушкин и Грибоедов, и сколько денег выделяли собкору газеты за рубежом, когда он обустраивался в новой стране.

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