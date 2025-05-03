«Работа в «Известиях» была невероятно увлекательной»

Как работали сотрудники «Известий» в старом конструктивистском здании на Пушкинской площади, почему был снесен «Дом Фамусова», в котором бывали Пушкин и Грибоедов, и сколько денег выделяли собкору газеты за рубежом, когда он обустраивался в новой стране.
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