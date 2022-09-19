Правда.ру

2 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Богата идиотами украинская земля!Климовский: ядерн...
  • Влад Владимиров
    Чудак на букву "м", иди лучше тренироваться в своей игре на клавесине... От своей коки одурел совсем. И превратился ...Зеленский обратил...
  • Дмитрий Фактурович
    Очередное подтверждение того, что пиндосы работают только с гнидами.Зеленский обратил...

"Отважные" отражают атаки на Лиман: уничтожены ВСУ при форсировании реки

"Отважные" отражают атаки на Лиман: уничтожены ВСУ при форсировании реки

Разведрота группировки "Отважных" армии России отражает атаки националистов ВСУ на Красный Лиман. Как сообщает издание "Русская Весна", союзники уничтожили прикрытие боевиков киевского режима, когда те пытались форсировать реку Северский Донец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх