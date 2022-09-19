"Отважные" отражают атаки на Лиман: уничтожены ВСУ при форсировании реки

Разведрота группировки "Отважных" армии России отражает атаки националистов ВСУ на Красный Лиман. Как сообщает издание "Русская Весна", союзники уничтожили прикрытие боевиков киевского режима, когда те пытались форсировать реку Северский Донец.
Разведрота группировки "Отважных" армии России отражает атаки националистов ВСУ на Красный Лиман. Как сообщает издание "Русская Весна", союзники уничтожили прикрытие боевиков киевского режима, когда те пытались форсировать реку Северский Донец.
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