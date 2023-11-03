Юрий Стоянов: В комедии «Пять процентов» я исполнил давнюю мечту

Народный артист рассказал о новом фильме, фотосессии и любви к плаванию На большие экраны 2 ноября выходит авантюрная комедия Дмитрия Светозарова «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях.