Разработана нейросеть, предсказывающая мутации мозга за 90 секунд

Исследователи из Мичиганского университета совместно со специалистами из Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли научить нейросеть предсказывать мутации раковых клеток головного мозга менее чем за 90 секунд.
Исследователи из Мичиганского университета совместно со специалистами из Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли научить нейросеть предсказывать мутации раковых клеток головного мозга менее чем за 90 секунд.
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