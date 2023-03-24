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Разработана нейросеть, предсказывающая мутации мозга за 90 секунд

Разработана нейросеть, предсказывающая мутации мозга за 90 секунд

Исследователи из Мичиганского университета совместно со специалистами из Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли научить нейросеть предсказывать мутации раковых клеток головного мозга менее чем за 90 секунд.

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