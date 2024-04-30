Кабмин: обновленный порядок организации целевого обучения в РФ запустят с 1 мая

Правительство РФ утвердило обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, который начнет действовать с 1 мая, теперь предложения о заключении договоров на целевое обучение будут доступны на платформе "Работа в России", сообщается в сайте кабмина.
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