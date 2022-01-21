В Астрахани главбух ТСН присвоила полмиллиона денег жильцов

Возбуждено уголовное дело. Главный бухгалтер ТСН «Европейское-2», используя свое служебное положение, присвоила более 570 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг, об этом сообщает пресс-служба следственного управления.
Возбуждено уголовное дело. Главный бухгалтер ТСН «Европейское-2», используя свое служебное положение, присвоила более 570 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг, об этом сообщает пресс-служба следственного управления.
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