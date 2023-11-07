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Hürriyet: Блинкен остался без объятий главы МИД Турции по одной конкретной причине

Hürriyet: Блинкен остался без объятий главы МИД Турции по одной конкретной причине

Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарём США из-за его невежливости. Так утверждают турецкие СМИВ минувший понедельник в Турции прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы турецкого МИД Хакана Фидана.

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