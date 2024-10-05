«Кружевные трусики» евромайдана

Одиссей

Насчет Ленина и первого украинца... Оставьте Дедушку в покое: список его грехов длинён, но первого украинца в нем нет... А дело было так... То ли 1892, то ли в 1894м как-то вечерком два студента на Запукре спешили на украинскую спiлку. Спешили и разговаривали о своем, наболевшем, украинском. И ВДРУГ, в ходе беседы сообразили, что за Украину они переживают, а самих украинцев-то, которые должны в ней жить, еще и в помине нет!! Но для пытливых чубатых умов проблем нет и, по прибытии на спiлку, эта парочка объявила себя первыми украинцами.... М-да... Лучше бы они промолчали... Сразу возникают вопросы: 1. если они - первые украинцы, то кто из них Адам ,а кто Ева? 2. украинство уже тогда стало противоестественным явлением? 3. может ли родиться что-то приличное из гомо-союза? 4. может ли существовать сделанное через .опу? Как мы наблюдаем, их последователи через 100 лет попытались-таки воплотить задуманное - и что??.