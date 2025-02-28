Информация о возможных последствиях массированного налета на Орловскую область пока не поступала.Восемь украинских БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью войска ПВО минувшей ночью, 28 февраля, в ходе массированного налета на регион.
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