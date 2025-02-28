НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

1 подписчик

Восемь украинских БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью

Восемь украинских БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью

Информация о возможных последствиях массированного налета на Орловскую область пока не поступала.Восемь украинских БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью войска ПВО минувшей ночью, 28 февраля, в ходе массированного налета на регион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх