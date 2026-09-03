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В астраханском лицее детям включили мемную песню Шуфутинского ради «контраста»

В астраханском лицее детям включили мемную песню Шуфутинского ради «контраста»

Директор учебного заведения призвала не искать здесь скрытого подтекстаАстраханский «Лицей № 1» включил своим ученикам известную песню Михаила Шуфутинского «3 сентября», которая давно стала мемом в обществе.

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